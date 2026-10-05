Policías estatales ultiman a su agresor tras ataque en la San Felipe-Silao

San Felipe, Guanajuato.- Un hombre quedó sin vida sobre la carretera San Felipe-Silao tras un enfrentamiento contra elementos de FSPE. De acuerdo con la información preliminar, dos presuntos sicarios en motocicleta sorprendieron a los policías en el tramo aledaño a la comunidad de Rincón de Ortega, en San Felipe, por lo que se desató una balacera.

Cerca de las 6 de la mañana, los oficiales se encontraban en la vialidad cuando los atacantes comenzaron a disparar. Al responder el ataque, uno de los presuntos agresores fue abatido, mientras que el otro escapó a pie, al parecer, con dirección al cerro.

La zona fue resguardada por las Fuerzas del estado, mientras se llevaba a cabo un recorrido por los caminos a la entrada de varias comunidades cercanas, como San Juan de Llanos para localizar al prófugo. No obstante, se desconoce la identidad del occiso y no se ha reportado la detención del supuesto segundo responsable.