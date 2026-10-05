Balean a motociclista tras forcejear con uno de sus ‘asaltantes’ en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista resultó lesionado por impactos de arma durante un presunto intento de robo ocurrido la tarde de este domingo en la zona de la salida a Abasolo en Irapuato.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el joven circulaba a bordo de su motocicleta cuando dos hombres que viajaban en otra motocicleta lo alcanzaron. Uno de ellos presuntamente lo derribó con la intención de despojarlo de su vehículo.

Sin embargo, el motociclista logró levantarse y comenzó a forcejear con uno de los presuntos asaltantes para evitar que le quitaran la motocicleta.

Durante el enfrentamiento, uno de los individuos habría sacado un arma y realizado tres detonaciones, ocasionando lesiones al motociclista.

Tras los disparos, los presuntos responsables desistieron del robo y escaparon del lugar. En la zona quedaron tres casquillos percutidos y el cargador de un arma, indicios que fueron preservados por las autoridades.

Elementos de Protección Civil acudieron para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a una clínica en código amarillo para recibir atención médica.

La Policía Municipal mantuvo acordonada el área para proteger los indicios y permitir el trabajo de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.