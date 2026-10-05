Guanajuato lanza estrategia para proteger de abusos a médicos en formación

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato presentó y puso en marcha la Estrategia Estatal CUIDAR, para la Generación de Ambientes Formativos Saludables, Seguros y Respetuosos.

Va dirigido a 2 mil 441 profesionales de la salud en formación en los Hospitales de la Gente Escuela, entre internas e internos, residentes, pasantes y estudiantes, quienes participan activamente en sus procesos formativos y asumen responsabilidades de acuerdo con la etapa académica en la que se encuentran.

Este compromiso quedó plasmado en firma por parte del Secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá y directivos de los Hospitales de la Gente.

Cortés Alcalá destacó que la formación de profesionales de la salud requiere disciplina, estudio, responsabilidad, carácter y capacidad para tomar decisiones cada vez más complejas.

“Quienes estudiamos medicina sabemos que formarse en un hospital exige mucho. Y esa exigencia es necesaria. No queremos disminuirla; al contrario, queremos formar profesionales más sólidos, más competentes y más preparados para responderle a nuestros pacientes”, señaló.

Informó que son 2 mil 441 profesionales de la salud en formación, entre internas e internos, residentes, pasantes y estudiantes, quienes participan activamente en sus procesos formativos y asumen responsabilidades de acuerdo con la etapa académica en la que se encuentran.

Subrayó que la responsabilidad institucional es ofrecer condiciones que favorezcan el aprendizaje, mediante reglas claras, supervisión adecuada, retroalimentación, acompañamiento y respeto.

Explicó que la nueva estrategia busca que cada estudiante, interno, pasante y residente conozca con claridad qué se espera de su desempeño, cuente con una supervisión adecuada y encuentre en los equipos de salud oportunidades reales para aprender, desarrollarse y mejorar.

El Secretario destacó que esta visión responde también al compromiso de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de construir un Gobierno de la Gente, donde las personas estén verdaderamente en el centro. En materia de salud, dijo, esto implica formar equipos competentes, responsables y humanos.

“Yo quisiera que cada profesional que pase por una unidad de salud de Guanajuato pueda decir, al terminar su formación: ‘Aquí me exigieron. Aquí aprendí. Aquí asumí responsabilidades. Y aquí encontré personas dispuestas a enseñarme’”, expresó.

En el encuentro estuvieron presentes Ernesto Ortiz Yescas, Director General Adjunto de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, para sumarse a la firma de este compromiso.

Además de Sandra Josefina Arrona Luna, Coordinadora de Vinculación Interinstitucional en Salud Integral y Mental; Alma de la Luz Morales Romero, Coordinadora General de la Dirección de Administración y José Felipe Carranco Escalona, Coordinador General de Salud Pública.

También participaron directoras y directores de hospitales sede de internado de pregrado, servicio social y residencias médicas; jefas y jefes de jurisdicción y de enseñanza, así como rectoras, rectores y representantes de universidades y escuelas del estado que cuentan con carreras del área de la salud.