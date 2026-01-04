Abrirán primera clínica de salud para la diversidad sexual

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios médicos libres de discriminación, las autoridades estatales avanzan en la creación de una clínica de salud especializada para la diversidad sexual, un proyecto que busca responder a la necesidad histórica de atención con enfoque incluyente para personas con diversas identidades, orientaciones y expresiones de género.

De acuerdo con autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos, este nuevo espacio permitirá brindar atención médica integral con perspectiva de derechos humanos, evitando prácticas discriminatorias y asegurando un trato digno y respetuoso a las personas usuarias. La clínica está pensada como un punto de referencia para la población LGBTIQ+, donde se reconozcan sus necesidades específicas en materia de salud física, mental y preventiva.

Cabe mencionar que el proyecto aún no cuenta con presupuesto asignado y actualmente se encuentra en una etapa de validación administrativa, proceso indispensable para avanzar hacia su fase ejecutiva. Según lo informó la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, una vez concluido este trámite, se procederá con la adecuación del inmueble y el equipamiento necesario para que la clínica pueda iniciar operaciones.

Autoridades señalaron que esta iniciativa forma parte de una política pública orientada a reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la salud, así como a fortalecer la atención médica con enfoque incluyente, sensible y profesional.

La creación de esta clínica representa un paso significativo para el estado en materia de inclusión y respeto a la diversidad, al reconocer que la salud debe ser un derecho garantizado para todas las personas, sin distinción alguna.