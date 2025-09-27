Policía Infantil de Valle de Santiago convive con elementos de seguridad

León, Guanajuato.- Vivir rodeada de incidencia delictiva e incluso ser víctima indirecta, no ha sido una limitante para una adolescente de 12 años, que hoy sueña con ser una ciudadana que ayuda a los demás.

Ella y 45 niñas, niños y adolescentes que forman parte de los Agentes de Paz y Policía Infantil de Valle de Santiago, visitaron el Parque Zoológico de León en donde convivieron con bomberos, integrantes de policías municipales de ambas localidades y la Unidad k9 de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.

“Me gusta apoyar a las personas, he aprendido la disciplina y el trabajo en equipo, puedes tener amigos y convivir”, comparte la adolescente, ella lleva un año siendo partícipe.

La visita se logró a través de la coordinación interinstitucional entre la Subsecretaría de Prevención, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Paz, la Comisión Municipal de Prevención de Valle de Santiago, la dirección de Prevención del Delito de León.

“De grande quiero ser militar o marino siempre ha sido mi sueño y de la guardia nacional.

Tener mis terrenos, mi casa, negocios, respetar a los mayores y no comportarme mal”, dice otro de los NNA participantes.

Además de salir de su municipio a visitar las instalaciones del Zoológico, las niñas, niños y adolescentes conocieron las unidades con las integrantes de las diferentes corporaciones realizan su labor diariamente.

Verónica “N”, policía de Valle de Santiago explicó que la convivencia entre los agentes de paz, con los integrantes de diferentes corporaciones puede sembrar el interés en las niñas y niños de convertirse en oficiales.

“Nació de la intención de atraer a los agentes de paz, son un grupo de niños que vienen de diferentes contextos sociales, muchos no habían salido de su municipio. Con la convivencia experimentan si en algún momento despiertan el interés de dedicarse a esta hermosa profesión”, expresó la mujer policía.

La integrante de la corporación local compartió que los NNA viven jornadas completas de trabajo los fines de semana, participan en actos cívicos, desfiles, además de contar con acompañamiento psicológico.