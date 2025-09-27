Cae banda de “criminales”; agredieron a 17 elementos de seguridad

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato recabó pruebas y obtuvo que tres presuntos criminales permanezcan en prisión, acusados de intentar asesinar a más de una decena de elementos de seguridad del ámbito estatal y federal, en el municipio de Irapuato.

PEDRO “N”, AARÓN “N” y RAFAEL “N” han sido vinculados a proceso penal por homicidio cometido en contra de servidor público en grado de tentativa, en agravio de seis elementos de las Fuerzas de Seguridad y Paz del Estado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de once elementos de la Guardia Nacional. Además de daño en propiedad ajena, en agravio de esta última corporación; así como portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En el caso de AARÓN “N”, también se le imputó el delito de robo equiparado, relacionado con la camioneta utilizada en los hechos. Como medida cautelar, la Juez de Control decretó prisión preventiva oficiosa para los acusados.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de septiembre de 2025, durante un operativo interinstitucional en el que los elementos detectaron una camioneta sin placas, cuyos ocupantes portaban armas largas y chalecos tácticos.

Al marcarles el alto, los tripulantes hicieron caso omiso y comenzó una persecución en la que se arrojaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y un objeto explosivo, además de realizar disparos contra las unidades oficiales.

Tras repeler la agresión, los elementos lograron neutralizar el vehículo en la carretera Irapuato–Abasolo, donde se detuvo a los agresores. En el lugar se aseguraron cuatro fusiles de asalto, chalecos tácticos, cartuchos útiles y la camioneta en cuestión, misma que contaba con reporte de robo en Valle de Santiago.