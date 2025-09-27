Leonés atacó a su pareja e hijos; ya está siendo procesado

El 11 de septiembre, el hombre usó un cuchillo para agredir a su familia e incendió parte del inmueble

Redacción Notus27 septiembre, 2025

León, Guanajuato.- El 11 de septiembre de 2025, en la colonia Jardines de San Miguel, en León, MIGUEL ÁNGEL “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del Municipio, luego de que atacó con un cuchillo a su pareja y a sus hijos menores, lesionando a uno de ellos mientras intentaban huir.

Posteriormente, incendió parte del inmueble causando daños materiales y, al arribar un policía municipal para atender el reporte, también lo amenazó e intentó agredirlo con el arma blanca, lo que obligó al elemento a repeler la agresión con su arma de cargo.

Una vez que quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género, el inculpado fue llevado ante la autoridad judicial y en la continuidad de la audiencia inicial por orden de aprehensión cumplimentada, la Jueza de Control, en presencia de la defensa pública y la asesora jurídica, analizó los datos de prueba, por lo que, determinó vincular a proceso penal a MIGUEL ÁNGEL “N” por tentativa de feminicidio en agravio de dos víctimas, tentativa de homicidio agravado, violencia familiar y daños por incendio.

Como medida cautelar, se decretó prisión preventiva justificada, y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

