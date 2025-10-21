Huanímaro celebra Concurso de Platillo Saludable 2025

Huanímaro, Guanajuato.- En el jardín principal de Huanímaro se llevó a cabo el Concurso de Elaboración de Platillo Saludable 2025, en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.

Participaron mujeres encargadas de preparar alimentos en los comedores de distintos planteles escolares del municipio, incluyendo comunidades como Zapote de Aguirre, San Ramón, San Antonio, Monte Blanco, La Lobera, La Tinaja, Los Otates, Cerrito Alto Nuevo, San Juanito, Mariano Abasolo, Melchor Ocampo, Faffie de Romero, Ignacio Allende, Flores Magón, Santa Regina y el Centro de Atención Múltiple (CAM).

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal Laura Villalpando Arroyo, los regidores José Isaías González Delgado y María del Carmen García Núñez, así como la directora del Sistema Municipal DIF, Caremm Santacruz Rivera.

La directora del DIF destacó que los comedores participantes han representado al municipio a nivel estatal, logrando ubicarse entre los primeros lugares en años anteriores. El jurado calificador estuvo integrado por cocineras tradicionales del municipio: Etelvina Arriaga Zavala, Beatriz Adriana Camarillo Vargas, Ana Lucía Venegas González y Mónica González Fonseca.

La alcaldesa Villalpando Arroyo explicó que el objetivo del concurso es sensibilizar a la población sobre la importancia de una buena alimentación y prevenir problemas de desnutrición.

Los cinco primeros lugares fueron: Cerrito Alto Nuevo (1º), Melchor Ocampo (2º), San Ramón (3º), Mariano Abasolo (4º) y La Lobera (5º).