Policía de Irapuato recupera vehículos robados y la detención de un presunto responsable

Irapuato, Guanajuato.- En diferentes acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, logró el aseguramiento y recuperación de dos motocicletas, una camioneta y un camión con reportes de robo vigente.

El primer caso, se trató de un tracto camión que fue localizado sobre el libramiento Sur, a la altura del Fraccionamiento San Ángel, en estado de abandono tras un reporte al Sistema de Emergencias 911, en el que se informó sobre el robo de la unidad durante la madrugada de este jueves.

Al verificar el estado del vehículo de la marca Kenwort en Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.

En otro caso, un masculino fue detenido por personal de la Policía Municipal de Irapuato cuando viajaban a bordo de una camioneta CV-R Honda con reporte de robo vigente.

La unidad que horas antes fue robada en el municipio de Yuriria, fue detectada por los arcos de seguridad en el bulevar Solidaridad, por lo que de inmediato se activaron los protocolos, logrando darles alcance en la salida a León. El masculino y la unidad fueron presentados ante la autoridad correspondiente para las acciones conducentes de acuerdo a la ley.

Así mismo, durante un recorrido de vigilancia y prevención, personal de Policía Municipal aseguró dos motocicletas con reporte de robo vigente en la colonia Del Parque.

Las unidades se encontraban sobre la vía pública en aparente estado de abandono. Al verificar en Plataforma México, se confirmó que ambos vehículos de motor, contaban con reporte activo de robo.