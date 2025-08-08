DIF promueve lactancia materna para desarrollo saludable de bebés guanajuatenses

Guanajuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Estatal Guanajuato impulsa acciones que promueven la lactancia materna, el desarrollo saludable desde el nacimiento y el acompañamiento nutricional a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, todo ello como parte de la estrategia Superliga de la salud del Programa Asistencia Alimentaria.

Este programa tiene como objetivo favorecer un estado de nutrición adecuado en los grupos de atención prioritaria, mediante la entrega de alimentos nutritivos e inocuos, sumando acciones de orientación y educación alimentaria, así como procesos para asegurar la calidad de lo que se brinda a las familias guanajuatenses.

En lo que va de 2025, se han realizado 36 capacitaciones especializadas en lactancia materna, dirigidas a madres, padres, personas preparadoras de alimentos, integrantes de Grupos de desarrollo, personal operativo de los Sistemas Municipales DIF y público en general. Gracias a estas acciones, 412 personas han sido orientadas sobre la importancia y beneficios de esta práctica que mejora la calidad de vida y fortalece vínculos.

El Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, señaló que promover la lactancia materna es una acción de salud pública que genera un impacto positivo en calidad de vida de la niñez de manera permanente.

“En el DIF Estatal creemos firmemente que la lactancia materna es una de las inversiones más efectivas para garantizar un comienzo saludable en la vida. Educar y acompañar a las madres durante este proceso no solo impacta en la nutrición del bebé, también fortalece el vínculo afectivo, reduce riesgos de enfermedades y contribuye a una sociedad más sana y fuerte”, destacó.

Bajo la visión del Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, compartió que, como parte del apoyo alimentario complementario, la dependencia ha entregado 3 mil 814 paquetes de insumos alimenticios dirigidos a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Para este año, se tiene proyectada la atención a 2 mil 204 mujeres, reafirmando el compromiso del Sistema DIF Estatal con la salud materno-infantil y la alimentación digna como un derecho.

Por su parte, Borja Pimentel reafirmó que, con dichas acciones, el Sistema DIF Estatal Guanajuato continúa construyendo entornos más saludables para las familias, trabajando todos los días por una mejor calidad de vida desde el inicio.