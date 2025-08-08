La OSUG rinde emotivo homenaje a Shostakovich en el 50 aniversario de su fallecimiento

Guanajuato, Gto.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) arrancó su segunda temporada del año con un sentido y poderoso homenaje al compositor ruso Dimitri Shostakovich, al conmemorarse 50 años de su fallecimiento. Bajo la dirección artística de Juan Carlos Lomónaco, la orquesta se presentó en el majestuoso Teatro Juárez de Guanajuato, después de inaugurar el ciclo en León, acompañada de la reconocida pianista venezolana Edith Peña, cuya sensibilidad y virtuosismo cautivaron al público.

La velada estuvo marcada por la interpretación de piezas emblemáticas que reflejan tanto la vida como las dificultades que Shostakovich enfrentó bajo el régimen soviético, destacando la Obertura festiva, el Concierto para piano núm. 2, dedicado a su hijo Maxim, y la intensa Sinfonía núm. 5. Esta última, con su combinación de angustia y esperanza, logró emocionar profundamente a los asistentes, reflejando la complejidad del alma del músico.

El director Lomónaco y la pianista Peña lograron transmitir no solo la belleza musical, sino también la historia humana detrás de cada nota, acercando al público a un compositor que vivió entre la represión y la creación artística.

La OSUG continúa con su temporada el próximo 15 de agosto con un concierto dedicado al compositor francés Georges Bizet, que incluirá además estrenos nacionales y mundiales, reafirmando su compromiso con la cultura y la música en Guanajuato.