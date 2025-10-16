Encuentran cuerpo de José Luis; su camioneta fue arrastrada por el río Lerma

San José Iturbide, Guanajuato.- El cuerpo de José Luis, quien fue arrastrado por la corriente del río Lerma luego de que su camioneta cayera a agua, fue encontrado tras un día de búsqueda. El hombre sin vida quedó atrapado entre las piedras del río en la zona aledaña de Las Adjuntas y sus familiares piden intervención de las autoridades, que al parecer no se presentaron para realizar su rastreo.

El pasado miércoles, José Luis de 72 años manejaba su vehículo cerca de la comunidad de San Juan del Fuerte, en el cruce a La Mula de Aguilar cuando la corriente del río desplazó su camioneta Ford. Un hombre que presenció el hecho trató de rescatarlo, pero al salir José Luis del vehículo, rápidamente se lo llevó el curso del agua y se perdió su pista.

Supuestamente, la víctima se desvió por el bloqueo de carreteras de los agricultores y trató de pasar por la zona. Al realizar el reporte al número de emergencia, la policía municipal acudió para acordonar el área. Sin embargo, no fue hasta la noche que los mismos habitantes de San Juan del Fuerte sacaron la camioneta del río.

Sus seres queridos y vecinos emprendieron la búsqueda y éste fue localizado sin signos vitales la mañana del jueves. Debido al cauce del agua, los familiares solicitaron con urgencia a la Fiscalía para rescatarlo y evitar que nuevamente fuera arrastrado.

Cabe destacar que dichas comunidades se encuentran adscritas a La Piedad, Michoacán.