Polémica en Miss Universo: representante de México denuncia insultos de directivo

México.- La representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, generó atención internacional tras denunciar un altercado con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente regional del concurso, ocurrido durante una reunión con las participantes en Tailandia.

Fátima relató que el directivo le gritó y la llamó “estúpida”, lo que calificó como un acto de falta de respeto e insulto personal.

“Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable. Nadie tiene derecho a silenciarnos. Somos mujeres fuertes”, expresó ante medios de comunicación.

La mexicana aseguró que no mantiene conflictos con el equipo de producción y reiteró su cariño por el país anfitrión.

“Si alguien te arrebata tu dignidad, lleves o no la corona, levántate y márchate”, añadió.

Según asistentes, el incidente se originó cuando el Sr. Nawat recriminó a varias concursantes por no cooperar en una sesión de promoción de productos. Al no recibir respuesta, señaló directamente a la representante mexicana, lo que desató la tensión en la sala.

El tono subió cuando otra participante intervino en defensa de Fátima, lo que llevó al directivo a ordenar la salida de varias concursantes e incluso llamar a seguridad. Algunas participantes rompieron en llanto y abandonaron la sala.

Durante la misma reunión, Nawat anunció que cuatro miembros del personal habían sido expulsados por presunta participación en actividades ilegales relacionadas con juegos de azar.

La polémica provocó reacciones internacionales y críticas hacia la organización de Miss Universo 2025, que hasta el momento no ha emitido una postura oficial.

A la par, la representante de Vietnam, Huong Giang, ha destacado en las actividades del certamen, mientras la policía tailandesa investiga las acusaciones sobre posibles vínculos del evento con promoción de casinos ilegales.