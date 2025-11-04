Concluye en Irapuato el Festival Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato vivió días llenos de arte, cultura y tradición con la cartelera del noveno Festival Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos, que concluyó con la presentación de la obra de teatro “Los Niños Caballero”, de La Gorgona Teatro, y la proyección de la película “Mamá”, en el Panteón Municipal.

Damaris Santillán, irapuatense que disfrutó de diversos eventos del festival, destacó la importancia de realizar este tipo de actividades, que fortalecen las tradiciones y fomentan la convivencia familiar.

El Festival Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos incluyó una amplia variedad de actividades como la Carrera Nocturna, la Caravana de Emprendedores, talleres, concursos de Catrinas y Catrines, cine, teatro, paseo ciclista y mucho más.

Con las acciones realizadas del 28 de octubre al 3 de noviembre, se fortaleció el eje de atención “Tu Familia con Valores”, parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, impulsada por la presidenta Lorena Alfaro García, con el objetivo de brindar a las y los irapuatenses espacios de recreación, cultura y sana convivencia.