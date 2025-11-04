Mon Laferte anuncia gira 2026 con su nuevo disco Femme Fatale

México.- La cantante y compositora Mon Laferte, una de las voces más influyentes de la música en español, anunció su regreso a los escenarios con la gira “Femme Fatale Tour 2026”, en la que presentará su más reciente álbum del mismo nombre.

La multipremiada artista visitará seis ciudades de México:

11 de abril – Mérida, Foro GNP Seguros

23 de abril – Puebla, Auditorio GNP Seguros

25 de abril – Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

30 de abril – Guadalajara, Auditorio Telmex

27 de mayo – Monterrey, Auditorio Citibanamex

29 de mayo – Ciudad de México, Palacio de los Deportes

Femme Fatale: pop, jazz y oscuridad poética

El nuevo material discográfico reúne 14 canciones que combinan el pop alternativo con la intensidad del jazz, en un recorrido sonoro cargado de elegancia y profundidad emocional. Laferte explora la figura de la femme fatale como símbolo de poder, misterio y libertad, llevándola a su propio terreno artístico.

Con letras que oscilan entre la vulnerabilidad y la fuerza, el álbum refleja un universo donde lo clásico y lo experimental se encuentran. El tema de cierre, “Vida Normal”, retrata con ironía la rutina cotidiana y el conflicto entre la calma y el caos interior.

El disco incluye los sencillos “Esto Es Amor” (junto a Conociendo Rusia) y “La Tirana” (con Nathy Peluso), además de colaboraciones inéditas con Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One And Only Love”.

Con esta nueva etapa, Mon Laferte reafirma su lugar como una de las artistas más audaces, poéticas y versátiles de la música actual.

“Femme Fatale es una declaración de fuerza, deseo y vulnerabilidad. Es mi manera de reconciliarme con todas mis versiones”, expresó la cantante en la presentación del álbum.

Los boletos para la gira estarán disponibles próximamente en los puntos oficiales de venta de OCESA.