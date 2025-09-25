Pluralidad y concordia al reanudar periodo de sesiones en Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Fue un acto con la solemnidad básica, con mensajes insertos en la cordialidad política que hablaron de pluralidad y acuerdos entre fuerzas políticas y órdenes de gobierno. Entre himnos y saludos de rutuna comenzaron los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Legal de la Legislatura 66.

De manera previa a la sesión solemne, se llevó a cabo la Junta Preparatoria que fue presidida por quienes integraron la Diputación Permanente durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Ahí fueron electos los integrantes de la Mesa Directiva que fungirá durante este periodo ordinario de sesiones que concluye en el mes de diciembre:

Presidente: el panista Roberto Carlos Terán Ramos; Vicepresidente: el morenista Ernesto Millán Soberanes; primera secretaria: la panista Noemí Márquez Márquez; segunda secretaria: la priista Rocío Cervantes Barba; y prosecretaria, la petista Carolina León Medina

Los mensajes

Himnos de rigor y los mensajes de los tres poderes del estado. La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, resaltó un llamado a la unidad para “la construcción de un estado que sea cada vez más seguro, más inclusivo, más humanista, con cada vez menos brechas de desigualdad entre la gente”.

Reconoció y agradeció el respaldo que en el Congreso han dado a las iniciativas que ha presentado y que, dijo, han permitido el fortalecimiento del marco jurídico para el mejor funcionamiento de la administración estatal.

Planteó la importancia de la labor legislativa y de diferir, pero llegar a consensos alejados de posturas irreconciliables, orientados siempre al bien común para superar las diferencias con diálogo permanente.

Comentó que estaban reunidos los tres poderes constitucionales del Estado, y si una subordinación de su actuar debe existir, precisó, será siempre y exclusivamente la realización del bien común como fin último de su labor.

Como remate, anunció que presentará iniciativas de ley para garantizar más protección a los derechos de menores de edad y mujeres.

Roberto Carlos Terán Ramos, presidente en turno del Congreso del Estado, también mantuvo el tema de diálogo y consensos, de la unidad entre los tres poderes del Estado y con los órdenes de gobierno. Destacó la apertura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del diálogo que con ella ha tenido la gobernadora guanajuatense.

Indicó que en las diferencias no encuentran ruptura, sino convivencia, ya que distintas visiones no se anulan, sino que se complementan para dar forma a un proyecto común.

El magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, echó porras al trabajo legislativo como garante de los derechos fundamentales con particular atención a los sectores más vulnerables de la población.

Resaltó que la coordinación armónica entre las instituciones es indispensable para garantizar legalidad, igualdad y justicia, refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y externó sus deseos de que los trabajos por venir sigan abonando al fortalecimiento de las instituciones.

Asistieron como invitados funcionarios estatales, presidentes municipales, titulares de los organismos autónomos, senadores, legisladores federales, presidentes de partidos políticos, así como ciudadanos en general.

Acto breve y protocolario. Para la siguiente vienen los combates en tribuna.