Ángel Camacho destaca en Para Natación Singapur 2025

México.- El nadador paralímpico Ángel Camacho ha vuelto a poner en alto a León, Guanajuato y México por su destacado desempeño en el Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025, obteniendo el tercer lugar en la final de 100 metros libres, S4. El joven de 20 años ya tiene una amplia trayectoria en el deporte, en los pasados juegos en 2024 regresó a casa con una medalla de plata y dos de cobre.

Sólo 1:23:39 minutos bastaron para que el leonés rompiera su récord personal ante miles de aficionados en el sudeste asiático.

Ángel comenzó su carrera en 2018, al parecer, como parte de actividades de rehabilitación, sin embargo, en poco tiempo ha demostrado ser una de las figuras más sobresalientes de la para natación. El esfuerzo y dedicación lo han llevado a representar al país internacionalmente en la categoría S4, en la que se requiere una mayor potencia en los hombros.

Su éxito en la competencia de Singapur lo convierte en una de las jóvenes promesas del deporte en el país.

La competencia continúa y aunque en la última ocasión no haya logrado otra medalla por una fracción de segundo, su capacidad es innegable. Con 33.74 segundos, el competidor se hace paso en su carrera deportiva.

“Con la espinita de que me ganaron la medalla de bronce por 1 sentesima pero feliz por que hice mi mejor tiempo personal, cuarto lugar con sabor a oro en el mundial de Natacion Singapur 2025”, comentó en su cuenta de X.