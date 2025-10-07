Fomenta Gobierno de Irapuato valores cívicos y amor por la patria en escuelas

Lorena Alfaro visitó el Bachillerato SABES La Soledad como parte del programa “La Presidenta en tu Escuela”, que fortalece la relación con la comunidad educativa

Redacción Notus7 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- A través del programa “La Presidenta en tu Escuela”, el Gobierno de Irapuato fomenta los valores cívicos y el amor por la patria entre las y los estudiantes, además de escuchar y atender las necesidades del sector educativo, así como de las colonias y comunidades.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó durante su visita al Bachillerato SABES La Soledad el gran esfuerzo que se realiza desde su gobierno para acercarse a las instituciones educativas y fortalecer el vínculo con la comunidad estudiantil. Señaló que el verdadero cambio que necesita la ciudad, el estado y el país inicia en las aulas.

“Aquí es donde aprendemos, donde valoramos la oportunidad de estar estudiando. Hoy ustedes tienen esa valiosa posibilidad de estar en las aulas y de aspirar a una mejor preparación para el futuro”, compartió.

Por su parte, Alejandro Solorio Molina, director del plantel SABES La Soledad, resaltó el objetivo compartido entre el Gobierno Municipal y las instituciones educativas: formar jóvenes con valores, visión y compromiso con su entorno.

“Nos llena de orgullo saber que contamos con autoridades que se interesan por la educación y que reconocen su papel fundamental en el desarrollo de nuestro municipio. Es un privilegio contar con su presencia en este acto cívico, en el que rendimos homenaje a los valores y principios que nos dan identidad como nación. Su visita representa un gesto de cercanía y compromiso con la educación y la formación cívica”, expresó.

