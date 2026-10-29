Plataforma digital de Guanajuato gana reconocimiento nacional por innovación tecnológica

Guanajuato, Gto.- La plataforma SIAMA Web, desarrollada por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, fue reconocida como una de las ganadoras de “Las más innovadoras 2026”, distinción otorgada por Grupo Editorial Netmedia a través de la publicación especializada IT Masters Mag.

El reconocimiento corresponde a la edición número 26 de este certamen, en el que se evaluaron 120 iniciativas de diferentes organizaciones e instituciones. Entre los aspectos considerados estuvieron el uso creativo de la tecnología, la congruencia entre objetivos y resultados, los beneficios comprobables y el impacto generado en la población.

El Gobierno de Guanajuato señaló que este resultado refleja la capacidad de desarrollar herramientas tecnológicas para atender desafíos relacionados con el agua y el medio ambiente.

SIAMA Web concentra información hídrica y ambiental

La plataforma SIAMA Web reúne en un solo espacio información estratégica sobre agua, clima, biodiversidad, calidad del aire, ordenamiento territorial e infraestructura.

Su consulta está disponible de manera gratuita para dependencias gubernamentales, municipios, instituciones académicas, investigadores, empresas y ciudadanía, con el propósito de facilitar la planeación, el análisis y la toma de decisiones.

Entre sus herramientas se encuentran opciones para consultar mapas, comparar información, aplicar filtros y descargar datos, funciones que también contribuyen a fortalecer la transparencia y el acceso al conocimiento.

La plataforma ya había recibido otro reconocimiento

SIAMA Web también recibió previamente una distinción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Zona León, en la categoría Innovación en el Servicio Público.

Este nuevo reconocimiento se suma a los resultados de la plataforma, que se caracteriza por concentrar información especializada y ofrecer herramientas para su consulta.

SAMATECA resguarda información técnica especializada

Como parte de la estrategia de gestión del conocimiento de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, el Sistema de Información del Agua y Medio Ambiente también incorpora SAMATECA, una biblioteca digital institucional.

Este repositorio resguarda estudios, diagnósticos, manuales, evaluaciones y publicaciones técnicas generadas por la dependencia. Su objetivo es conservar el conocimiento especializado y facilitar el acceso a información confiable para apoyar la gestión de los recursos naturales y del territorio.

Con SIAMA Web y SAMATECA, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, busca fortalecer la innovación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a una gestión más informada y sustentable.