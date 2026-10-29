Estudiante de la UG clasifica a mundial de robótica en China

Guanajuato, Gto.- Con tan solo 16 años, Atzin Yael Chávez Caltzontzin, estudiante de primer semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato, obtuvo el tercer lugar en una competencia internacional de robótica celebrada en Travnik, Bosnia y Herzegovina, con sede en León. El resultado le permitió, junto con su equipo, clasificar a la Enjoy AI Global Final 2026, que reunirá a representantes de diversos países en Hengdian, China.

El interés de Atzin Yael por la robótica comenzó en 2022, impulsado por su curiosidad por las computadoras, los bloques de construcción y la posibilidad de crear objetos mediante la programación.

“Mi equipo se llama Chicharrón en salsa verde y el proyecto que tenemos que hacer es un robot que resuelva diferentes pruebas. En este caso las pruebas se trataban sobre los principales inventos de la humanidad, como la brújula o la rueda”, comentó el estudiante.

Entrenan hasta 28 horas por semana

El desafío consistió en programar un robot capaz de resolver distintas pruebas en el menor tiempo posible, bajo condiciones específicas de competencia. Para prepararse, el equipo dedicó numerosas horas a practicar y perfeccionar sus estrategias, especialmente en la programación y construcción del dispositivo.

“Siento que le dedicamos muchas horas, a la semana entrenamos entre 20 y 28 horas, lo cual ya nos pone en un nivel alto de dedicación, trabajo y desempeño. Practicamos mucho para estar bien en el momento de la competencia”, explicó.

El joven destacó que programar con rapidez es una de las principales fortalezas del equipo, ya que les permite probar alternativas y realizar ajustes antes de competir. También señaló que la construcción del robot y la optimización de sus movimientos son fundamentales para mejorar su desempeño.

El nombre del equipo, Chicharrón en salsa verde, forma parte de una tradición que mantienen durante sus viajes internacionales: elegir nombres relacionados con platillos típicos mexicanos para despertar la curiosidad de otros participantes y compartir parte de su cultura.

Representará a su equipo en la final mundial en China

La clasificación a China representa un nuevo reto para Atzin Yael y sus compañeros. Aunque la pista y las pruebas conservarán características similares a las de la competencia europea, cambiará la ubicación de los desafíos, por lo que deberán adaptar la programación del robot para reconocer nuevas posiciones y ejecutar las instrucciones de manera eficiente.

El estudiante explicó que el nivel de exigencia aumenta en la etapa mundial, donde los equipos deben resolver las pruebas con rapidez y precisión, mejorar sus recorridos y reducir los tiempos de ejecución.

“La emoción es muy grande, un Mundial no es poca cosa, este torneo tiene el récord Guinness del torneo de robótica más grande del mundo, entonces van en representación 56 países y son más de 10 mil competidores”, expresó.

La experiencia también impulsa el intercambio cultural

Además de los aprendizajes técnicos, la participación en Bosnia y Herzegovina permitió a Atzin Yael establecer amistades con jóvenes de otros países, entre ellos Turquía, Marruecos y Rumania. El encuentro también incluyó espacios de convivencia e intercambio cultural.

El estudiante reconoció el respaldo que ha recibido de la Universidad de Guanajuato, en especial de la directora de la ENMS de Guanajuato, Mtra. Karina Alejandra Rodríguez Valdivia, y de su tutora, Paulina Hernández Álvarez, quienes lo han apoyado para atender sus compromisos académicos y continuar con su preparación.

Ahora, Atzin Yael y su equipo se preparan para la Enjoy AI Global Final 2026, donde buscarán demostrar sus habilidades de programación y robótica frente a participantes de distintos países.