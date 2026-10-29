Irapuato inicia pavimentación de calles en dos colonias

Irapuato, Guanajuato.- Con la convicción de que una comunidad progresa y avanza cuando sus habitantes se unen y participan de la mano de las autoridades, el Gobierno de Irapuato puso en marcha la pavimentación de la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Juárez, y la calle José López Portillo, en la comunidad Purísima del Progreso, en beneficio de las y los irapuatenses.

Como parte de este acercamiento permanente, la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, encabezó una visita junto con autoridades municipales y las dependencias correspondientes para dialogar de cerca sobre la pavimentación de sus calles y tomar en cuenta las peticiones directas de las y los vecinos.

En una primera acción, autoridades de la Administración Local arrancaron los trabajos de pavimentación con asfalto en la calle José López Portillo, en el tramo de Ignacio Zaragoza a Guadalupe Victoria, perteneciente a la comunidad Purísima del Progreso.

Esta obra forma parte del programa Embelleciendo Mi Colonia y brindará bienestar directo a 135 personas.

El arranque oficial de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Adolfo López Mateos, en el tramo de la calle 16 de Diciembre a la calle López Mateos, con una longitud de 106 metros lineales, en beneficio directo de 76 habitantes y de la comunidad escolar de la zona.

Estas intervenciones contemplan la construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones para mejorar la infraestructura vial, así como la modernización de los servicios básicos y pluviales mediante redes de agua potable, drenaje sanitario, pluvial y bocas de tormenta.

Asimismo, incluyen acciones de movilidad y seguridad que comprenden la instalación de alumbrado público led, señalamientos viales, topes, pasos peatonales y delimitaciones para garantizar un tránsito local seguro.

Al respecto, la Presidenta de Irapuato, habló sobre el impacto y la importancia de trabajar en equipo con la ciudadanía.

“Para mí es lo más valioso: el fortalecimiento comunitario, que la gente sepa que si participa y cuida su colonia puede estar mejor. No es dar por dar, no es estar aquí de manera ocasional o con un interés particular de un proceso previo a una elección, sino que todos hagamos conciencia de la importancia de involucrarnos”, expresó.

Por otro lado, Armida Magno García, presidenta del comité de la colonia Juárez, compartió su testimonio.

“Ya está viendo toda la gente de aquí de la colonia Juárez que no estamos olvidados, que sí hubo una persona y su equipo que son bien trabajadores, la verdad. Yo mis respetos a la Presidenta y a todo su equipo, porque ha demostrado que ella no habla, ella cumple; y con nosotros está cumpliendo, y por eso, la verdad, estoy súper agradecida en nombre de toda mi colonia”, destacó.