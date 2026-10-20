Llegan 600 militares a Guanajuato para “desarticular grupos delictivos”

Guanajuato.- Tras el arribo de 600 elementos del Ejército Mexicano desde varios puntos de la república a Guanajuato, se llevará a cabo una serie de actividades para reforzar la seguridad del estado. El personal se incorpora a la 16/a. Zona Militar para la desarticulación de organizaciones delictivas mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizarán patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en toda la entidad, especialmente en áreas clave. Desde el pasado 19 de octubre, se recibieron múltiples unidade y se espera que su presencia aporte un ambiente de paz.

Cabe destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional se comprometió a que sus elementos trabajen actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.