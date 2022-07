Pirotecnia sin control en show de Dua Lipa y cae megapantalla sobre boy band

Varias personas resultaron heridas durante la última presentación de Dua Lipa en Toronto, Canadá, tras ser alcanzados por unos fuegos artificiales que fueron introducidos de contrabando a las instalaciones del Scotiabank Arena.

Videos tomados durante el Future Nostalgia Tour muestran el momento en que comienzan a detonar fuegos artificiales en la sección del piso cerca de la cabina de sonido. Se puede ver a los fanáticos huyendo cuando estallaron los proyectiles.

De acuerdo con CBC, la policía de Toronto reportó que los heridos fueron atendidos en el lugar y ninguno requirió atención médica adicional.

La policía dice que actualmente no hay información que permita señalar a algún o algunos sospechosos, pero están trabajando con los elementos de seguridad en la arena para revisar las cámaras de videovigilancia.

Fireworks were reportedly smuggled & lit up during the closing of @DuaLipa ’s #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night.

Al menos tres personas resultaron heridas este jueves durante un concierto de la boy band hongkonesa Mirror.

Las imágenes del incidente que circularon en redes sociales muestran a un grupo de bailarines vestidos de blanco actuando en el escenario del Hong Kong Coliseum cuando una pantalla de video gigante cayó y aplastó a un hombre.

Al menos un bailarín recibió un golpe en la cabeza y otros dos fueron alcanzados cuando la pantalla cayó hacia atrás, mostró el video.

South China Morning Post señaló que según la policía, los heridos fueron enviados al Hospital Queen Elizabeth. Aseguró que estaban conscientes al momento de su traslado, pero no hay más detalles de su condición actual.

El representante de Mirror, Ahfa Wong, luego subió al escenario para disculparse y le pidió a la audiencia que abandonara el lugar.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022