Piden reubicación de sus hijos por discriminación

Irapuato, Guanajuato.- Luego de que varios niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo fueran reubicados en el Colegio Juan Duns Escoto, esto a causa de la modernización que darán a las aulas de dicha escuela pública y brindarles una mejor educación; los padres de familia de los niños han manifestado su inconformidad a través de las redes sociales por los malos tratos que sus hijos han recibido por parte de alumnos y maestras de este colegio particular.

En redes sociales, padres de familia manifestaron estar en desacuerdo en la forma en como han sido tratados su hijos por parte de los estudiantes del Colegio Juan Duns, es por ello que los casi 320 niños ya fueron reubicados en otros puntos.

A dos semanas de esta situación, una de las mamás de los niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, dijo a través de su cuenta de Facebook que esta situación hacia los niños la llena de mucha indignación y repudio en contra de la institución del Colegio Juan Duns Escoto por la forma en que han estado siendo tratado los niños de la primaria pública Miguel Hidalgo.

“ A nuestros niños se les prestaron las aulas, ello no pueden utilizar las instalaciones en su totalidad, además tienen el tiempo medido para ir al baño ya que deben salir rápido porque no deben mezclarse con los de la institución del Colegio, sí alguna mamá llega tarde a su hijo se le deja en la calle solo, los niños tienen que comer en el suelo y los de las institución en mesitas” comentó la madre de familia.

La señora comentó que los padres de familia del colegio consiguieron un abogado para correr a los niños de la institución y fueron hasta Guanajuato para hacer mención de los hechos ocurridos.

Sin embargo la señora relató en sus redes sociales, que la misión de este colegio es predicar la formación franciscana con valores de solidaridad, entendimiento y comprensión… a lo que veo son hipócritas, porque la formación que ofrece el colegio es mentira.

“Me llena de repudio y coraje que no sean capaces de ser solidarios con los niños que necesitan del apoyo y comprensión” escribió la madre de uno de los pequeños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.

La señora escribió “¿Dónde están las personas íntegras con valores universales que según están formando? Veo que no han logrado nada en estos años de servicio… Qué vergüenza das Juan Duns Escoto… cierra tus puertas porque no estás logrando lo que predicas, no logras lo que vendes, puras palabras vacía”, refirió la mamá de uno de los estudiantes de la escuela pública.