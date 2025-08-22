Piden recursos y capacitación policial para combatir violencia de género

San Luis de la Paz, Guanajuato.- Más presupuesto a unidades de atención, actualización de los marcos legales, capacitación de corporaciones policiales y más eficiente atención psicológica a víctimas fueron los temas abordados en el Tercer Foro Regional por la Igualdad: Voces y Acciones para las Mujeres, que el Congreso del Estado realizó en esta localidad.

El foro tiene como finalidad servir como herramienta clave para promover la equidad y garantizar los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, así como ofrecer espacios que permiten la construcción y el intercambio ideas para erradicar la violencia y la desigualdad de género.

La diputada panista Susana Bermúdez Cano enfatizó la necesidad de traducir la urgencia que enfrenta el estado para erradicar la violencia de género en presupuestos, políticas públicas y marcos legales que realmente protejan a las mujeres. Por ello, destacó que las unidades especializadas para la prevención y atención a la violencia de género son un mecanismo fundamental para garantizar una atención integral y oportuna.

La morenista Maribel Aguilar González expresó que el diseño de las unidades especializadas se basa en hacer diagnósticos locales de los problemas atendiendo las particularidades de cada municipio; se tenga capacitación para todas las personas policías sepan actuar ante alguna crisis de violencia de género; y se dé un seguimiento y acompañamiento a las víctimas para garantizar que no vuelvan a estar en riesgo.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco afirmó que el Estado debe otorgar el equipamiento necesario para que las corporaciones policiales puedan ejercer su trabajo en condiciones seguras, junto a que se brinde una atención psicológica de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad y se tenga una profesionalización continua en las que se concluyan las capacitaciones de manera adecuada.

El presidente municipal de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruiz, mencionó que el trabajo de las personas que integran el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato es fundamental para impulsar iniciativas de gran trascendencia, en las que se necesita que se cuente con el presupuesto necesario que asegura la viabilidad y que convierta las propuestas en beneficios reales para la ciudadanía.

Durante el desarrollo del foro se abordaron los casos de éxito de diversos programas de seguridad como lo son las unidades especializadas y estado de fuerza por parte de la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado; los módulos de especialización, seguimiento de programas y acompañamiento de atención en los 17 municipios con declaratoria de género; los programas y enfoque de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado; y el protocolo de atención de la Secretaria de Seguridad del municipio de San Luis de la Paz.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Plácida Cazada Velázquez, Susana Bermúdez Cano, Sandra Alicia Pedroza Orozco y Maribel Aguilar González; así como el diputado Roberto Carlos Terán Ramos.

Además, se contó con la participación del presidente municipal de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruíz; la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz, Elia Bárbara Lugo Delgado; la titular del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General para el Estado de Guanajuato, Sandra Berenice Medina Herrera; el comisario de seguridad pública municipal de San Luis de la Paz, Jairo Damián Durán; la titular de la unidad especializada del municipio de San Luis de la Paz, Oficial Tercera, Rosa Luz Flores Hernández; y funcionarios públicos de los municipios de Atarjea, Xichú, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, San José de Iturbide y Doctor Mora.