Ciudadanos trabajaron en la rehabilitación del pozo de agua

Irapuato, Guanajuato.- Habitantes de la comunidad Ribera de Guadalupe, se vieron beneficiados con el Programa de Empleo Temporal en Zona Rural. Con este programa se beneficiaron directamente 10 personas las cuales trabajaron aproximadamente alrededor de un mes, en la rehabilitación del pozo, con estas acciones no solamente se benefició a las trabajadoras, sino que a toda la comunidad en su conjunto.

Una de las trabajadoras informó que las acciones que se hicieron en el pozo de agua estuvieron supervisadas por la Jurisdicción Sanitaria, como la cloración del pozo, la instalación y cambio de las tuberías, la colocación del respiradero, y del desfogue.

Una de las trabajadoras señaló que el pago por jornal de trabajo alcanzó los doscientos setenta y nueve pesos. Con ese dinerito la señora pudo pagar los útiles y uniformes de sus cuatro hijos.

Por su parte el director de Desarrollo Rural del municipio Jorge Lizama señaló que con este programa se logró beneficiar a 508 personas de 55 comunidades rurales del municipio y destacó que el recurso invertido para este programa alcanzó los 2 millones 100 mil pesos, cifra histórica para este programa.