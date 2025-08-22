Arranca pavimentación con concreto hidráulico en calle San Antonio de Eguía

Huanímaro, Guanajuato.- Funcionarios de la administración municipal visitan la comunidad de San Antonio de Eguía para dar el banderazo de arranque de la Construcción con concreto hidráulico de la calle San Antonio.

Oscar Núñez García delegado de la comunidad dio la bienvenida a los funcionarios expresando que en su momento vieron la obra como algo que nunca se realizaría, pero que en reunión con la presidenta municipal prometió construir esta importante calle y hoy vemos que lo está cumpliendo.

Al arranque de esta importante obra estuvieron presentes la alcaldesa Laura Villapando Arroyo, síndico municipal Gustavo Núñez Andrade, los regidores José Isaías González Delgado, Bibiana Parra Espinoza, Karina Ruiz Rivera, Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano secretario del ayuntamiento y como invitado especial Diputado Local por el partido Verde Sergio Alejandro Contreras Guerrero. Así como directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración municipal.

En su mensaje Oasis Omar Moscot Zavala director de obra pública mencionó que en la realización de esta obra se ejercieron recursos municipales del ramo 33 por: $999,143.82 y se estarán construyendo 98.43 m de guarnición, 199.97 m2 de banqueta, 65.53 m3 de arroyo vehicular, 7 registros sanitarios y 67 m de tubería de PVC para alcantarillado.

El recibimiento que la gente de la comunidad de San Antonio de Eguía nos brinda, nos motiva para continuar trabajando y gestionando obras y acciones encaminadas para mejorar la calidad de vida de nuestras familias huanimarenses. Hoy venimos con la cara en alto y de frente para decirles que si tenemos palabra y la sabemos cumplir. Dijo en su mensaje la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo.

Con la pavimentación de esta importante vialidad la administración municipal 2024-2027 viene a refrendar su compromiso y confianza con las familias de la comunidad de San Antonio de Eguía.