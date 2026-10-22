Pide Morena coordinación para concretar puente del bulevar Aeropuerto

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado morenista leonés, David Martínez Mendizábal, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, a establecer una coordinación inmediata que permita concretar la construcción del puente vehicular del bulevar Aeropuerto, en el cruce con Tajo de Santa Ana y Circuito Siglo XXI, mediante el inicio de los trabajos en los terrenos legalmente disponibles y la agilización de las gestiones para liberar los predios pendientes, así como la revisión del financiamiento y los plazos de ejecución de la obra.

La obra fue propuesta porque el gobierno municipal no logró la liberación de predios por donde habría una ampliación de la vialidad y los más de 400 millones de pesos que se le habían asignado serán canalizados a otros programas.

Martínez Mendizábal señaló que las diferencias entre ambos órdenes de gobierno en torno a los requisitos para ejecutar el proyecto han impedido avanzar en su construcción. Mencionó que la obra contemplaba una inversión estatal de 434.8 millones de pesos; sin embargo, el Gobierno del Estado informó que no se acreditó oportunamente la totalidad de los requisitos necesarios para disponer de los recursos, entre ellos la liberación de dos superficies de terreno, autorizaciones ambientales y observaciones técnicas pendientes.

Externó que la falta de acuerdos entre las administraciones estatal y municipal ha mantenido detenida una obra considerada necesaria para mejorar la movilidad en la zona. Mientras el Gobierno del Estado señaló que requería contar con los terrenos liberados para formalizar la contratación, dijo que la administración municipal planteó la posibilidad de iniciar la licitación mientras concluían los procedimientos correspondientes a los predios pendientes.

Puntualizó que la liberación del derecho de vía registraba un avance del 99 por ciento, por lo que propuso que ambas administraciones trabajen de manera simultánea para resolver los trámites restantes e iniciar los trabajos en las superficies que ya se encuentran legalmente disponibles.

También destacó que el puente vehicular permitiría mejorar la circulación en el cruce del bulevar Aeropuerto con Tajo de Santa Ana y Circuito Siglo XXI, además de facilitar los desplazamientos hacia la zona sur de León a través de la avenida Timoteo Lozano y otras vialidades; y resaltó las condiciones de riesgo que enfrentan las personas que transitan por un camino de terracería ubicado debajo de la carretera.

Finalmente, planteó que las diferencias políticas entre las autoridades estatal y municipal no deben impedir la atención de las necesidades de movilidad de la población.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.