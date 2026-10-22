Julio César García Sánchez en la lista de “suspirantes” por la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El regidor Julio César García Sánchez se registró como aspirante a ser coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital, cargo que, de obtener, implica ser próximo candidato a la presidencia municipal.

Se suma la lista: el exdirigente estatal Jesús Ramírez Garibay; su aliada la regidora Fernanda Arellano, el exrector Luis Felipe Guerrero Agripino, la periodista Silvia Mosqueda y la promotora cultural Guadalupe García. Sólo falta la diputada local Miriam Reyes Carmona, de la misma “tribu” interna del edil.

García Sánchez es regidor del Ayuntamiento y Presidente de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad.

En 2015 fue regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta que el Congreso del Estado lo desaforó tras ser denunciado penalmente por agresión física contra una joven, que era su pareja sentimental.

Después de un conveniente retiro político, resurgió como asesor del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona. Y en 2024, gracias a los 29,584 votos de ciudadanos que creyeron en la Cuarta Transformación, volvió a la política como regidor.

Ha sido señalado, empero, de votar la mayoría de las veces en el Ayuntamiento a favor de la agenda de la presidenta municipal Samantha Smith.

Apoyó el Plan de Desarrollo Urbano que pone en riesgo zonas ecológicas como el Cerro de la Bufa y la Sierra de Santa Rosa. También aprobó el viaje a España donde, junto con la presidenta municipal y otros funcionarios se gastaron más de un millón de pesos en “promoción turística”.

Pese a sus antecedentes fue propuesto originalmente para la Comisión de Igualdad, pero ante el rechazo público se le asignó a presidir la actual.

En un mensaje difundido en redes digitales, dijo que no iba a criticar a sus competidores y que hará política de propuesta.