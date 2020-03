Pide a empresarios hacer conciencia y cuidar plantilla laboral

Irapuato, Guanajuato.- El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) , Antonio Rivera, habló de la situación que comienzan a vivir los empresarios de chicas, medianas y grandes empresas en el municipio de Irapuato en relación a la contingencia del COVID- 19 y dijo hacer conciencia como empresarios y cuidar su plantilla laboral de trabajadores y colaboradores.

“ Sin duda habrá un cambio y como empresarios debemos de entender que como se venía trabajando ya no será igual porque habrá un nuevo cambio y lo más importante es saber cómo empresa como vamos a mantenernos vivos sin nuestra principal operación trabajando y ser previsores en lo que se pueda y tratar de mantener nuestra planta trabajando, porque al final del día las empresas que queden son las que van a entrar a trabajar inmediatamente” refirió el presidente de Coparmex en Irapuato, Antonio Rivera.

Dijo que si las empresas son fuertes y llegan hasta el final de su túnel esta sería una gran oportunidad para tener un mercado más amplio y en esta parte se debe visualizar”, mencionó.

“Sí como empresa voy a empezar con una nueva oportunidad deben tener sus colaboradores listos para trabajar, porque sí los recortó y ya no están no se sabrá como volver a empezar” comentó Antonio Rivera, Presidente de Coparmex en Irapuato.

Argumento, que se tendría que sacrificar hasta de los propios bolsillos para mantener su misma planta laboral, que sería lo básico, por otro lado como sentido común podría decir que los demás pagos podrían esperarse, en esto entran los créditos bancarios, impuestos federales y estatales, y los dejaría a consideración como segundo término y dependiendo de cómo venga mi recuperación.

“Mi primer urgencia es cuidar a mi plantilla laboral y mis colaboradores… porque de ellos derrama las familias del trabajador” señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República (COPARMEX).

Por último dijo que en este sentido social no se puede perder como empresarios y no por obtener utilidades; porque no solo es un colaborador o trabajador más, sino ellos son la familia, es por ello que se debe tener una conciencia social e importante para garantizarle su trabajo a esa persona, concluyó Antonio Rivera, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).