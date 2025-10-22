Petroil “desmiente” a Secretaría de Seguridad por presunto huachicol en Silao

Silao, Guanajuato.- La empresa Petroil “desmintió” a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato afirmando que el combustible decomisado el 18 de octubre en el operativo estatal y federal fue adquirido de manera lícita. El director de Petroil, Roberto Campillo, expresó que tienen la documentación necesaria para probar la procedencia del mismo.

El llamado “mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en un solo evento en la historia del estado de Guanajuato” sobre la carretera Silao-San Felipe, derivó con el aseguramiento de 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos. Aunque el gobierno y el propio grupo Petroil confirmaron que el actuar de las autoridades se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y en conjunto, al parecer se trata de un error.

“Consideramos que esta confusión se debió a la sensibilidad de la gente al tema de contrabando de combustible, ampliamente difundido en medios”, dijo el director de la empresa acerca de los reportes ciudadanos que dieron paso a la investigación.

Campillo señaló que desde 2016 operan en el estado distribuyendo hidrocarburo y desde 2022 cuentan con la planta silaoense y que todo es obtenido mediante canales nacionales válidos. Por ello, esperan que las autoridades rectificarán la información y dejarán a Petroil laboral de manera normal.

Ante esta explicación, la Secretaría de Seguridad y Paz no se ha pronunciado. La compañía se describe como una de las principales distribuidoras del país, atendiendo a clientes de varios sectores, en espera de una respuesta satisfactoria, Petroil desea retomar actividades pronto.