Firman PRODHEG e IMSS Guanajuato convenio por la igualdad y la no violencia

León, Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizaron la firma del Convenio de Colaboración del Distintivo ALVA (Alianza contra la Violencia), con el propósito de fortalecer la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de entornos laborales seguros y libres de discriminación.

El acuerdo fue firmado por la Procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera y el Delegado Estatal del IMSS Guanajuato, Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, quienes coincidieron en que esta alianza consolida los esfuerzos institucionales para garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia.

El Distintivo ALVA, es una estrategia de la PRODHEG basada en la responsabilidad social corporativa, que busca involucrar a instituciones públicas y privadas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, promoviendo información, sensibilización y capacitación sobre la prevención y atención integral.

“La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha asumido un firme compromiso con las mujeres orientado, por supuesto, a la protección, la defensa y promoción de sus derechos humanos”, expresó Karla Alcaraz Olvera.

La ombudsperson guanajuatense reiteró que: “cada acción que se emprende desde la prevención y el respeto deja huellas que transforman vidas, familias y entornos en general”, e hizo un llamado a que “este convenio sea un paso firme hacia un futuro donde la igualdad y la no violencia sean realidades cotidianas, donde cada mujer pueda sentirse segura, valorada y libre en cualquier espacio”.

Por su parte, el Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado estatal del IMSS, señaló que con la firma de este convenio, el IMSS refrenda su compromiso con la atención de calidad que brinda a las mujeres y que se trabaja para otorgarles una atención integral, con calidad y oportunidad.

El convenio establece la implementación de estrategias de prevención, sensibilización y capacitación al personal del IMSS, la difusión de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia y la creación de mecanismos de cooperación entre ambas instituciones. Además, una vez cumplidos los objetivos establecidos, el IMSS será acreedor al Distintivo ALVA, reconocimiento otorgado por la PRODHEG como símbolo de compromiso con la igualdad y la cultura de paz.