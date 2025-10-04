Encuentran a Emilse Anahí con vida, desaparecida en San José Iturbide

De acuerdo con las condiciones en que fue localizada, la fiscalía establecerá si se considera la probable comisión de un delito

Redacción Notus4 octubre, 2025

San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado del trabajo de investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Región D, fue posible localizar a Emilse Anahí “N”, de 28 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de San José de Iturbide.

Gracias a las diligencias de búsqueda e investigación realizadas con un enfoque diferencial, de género y centrado en la víctima, se logró establecer que Emilse Anahí “N” se encontraba ausente por decisión propia.

De manera paralela, la Fiscalía lleva a cabo los actos de investigación correspondientes, a fin de determinar si en este caso se configura la probable comisión de un delito y, de ser así, se procederá conforme a lo que establece la ley.

