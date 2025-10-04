Encuentran a Emilse Anahí con vida, desaparecida en San José Iturbide

San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado del trabajo de investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Región D, fue posible localizar a Emilse Anahí “N”, de 28 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de San José de Iturbide.

Gracias a las diligencias de búsqueda e investigación realizadas con un enfoque diferencial, de género y centrado en la víctima, se logró establecer que Emilse Anahí “N” se encontraba ausente por decisión propia.

De manera paralela, la Fiscalía lleva a cabo los actos de investigación correspondientes, a fin de determinar si en este caso se configura la probable comisión de un delito y, de ser así, se procederá conforme a lo que establece la ley.