Muere joven motociclista tras chocar contra camellón en Irapuato

El accidente ocurrió en la salida hacia Abasolo, a un costado de la colonia Los Fresnos; paramédicos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales

Redacción Notus25 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un joven motociclista perdió la vida luego de perder el control de la unidad que conducía y estrellarse contra el camellón central del bulevar Insurgentes, en la salida hacia Abasolo, a un costado de la colonia Los Fresnos.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Italika, en colores amarillo y negro. Tras el impacto, quedó tendido sobre la vialidad, sin responder a los llamados de las personas que se acercaron para auxiliarlo.

Testigos del percance solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Minutos después, al lugar arribaron paramédicos, acompañados de elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito.

Los socorristas realizaron una valoración al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante lo ocurrido, los elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar los indicios y evitar que otros vehículos se aproximaran al lugar del accidente.

Personal del servicio médico forense será el encargado de realizar la necropsia de ley.

Redacción Notus25 octubre, 2026

Redacción Notus

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