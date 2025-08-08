Perro policía localiza más de 130 dosis de droga en León

León, Guanajuato.- Como parte de las acciones de prevención y vigilancia que encabeza la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), personal operativo adscrito a la Región X y la Unidad Canina K9 detuvieron una persona en posesión de presunto narcótico.

El hecho se registró durante un patrullaje sobre la calle Océano Antártico, esquina con calle Mar Negro, en la colonia Linda Vista del municipio de León. Durante el recorrido, el oficial canino “Oxy” realizó un marcaje positivo sobre una bolsa de plástico de color negro que portaba un hombre, motivo por el cual se procedió a una inspección preventiva conforme a protocolo.

En el interior de la bolsa se localizaron 10 dosis de presunta metanfetamina (cristal) y 128 dosis de presunta marihuana. Asimismo, se aseguró a un hombre que se identificó como Luis Abraham N., de 32 años de edad, con domicilio en la colonia San Juan Bosco, municipio de León.