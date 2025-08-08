Vinculan a proceso a dos hombres por desaparecer a una persona en León

León, Guanajuato.- Un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional A, logró que un juez vinculara a proceso a dos sujetos identificados como PEDRO URIEL “N” y JUAN DANIEL “N”, por el delito de desaparición de personas, luego de que se presentaran pruebas sobre su posible responsabilidad en dicho delito, ocurrido en León.

De acuerdo con las investigaciones, el 12 de mayo de 2025, entre las 9:00 y 10:00 de la noche, la víctima fue privada de la vida dentro de un domicilio ubicado en la calle Andador Enredadera, en la colonia Jardines de San Pedro.

En ese lugar, el ofendido fue desmembrado y colocado en bolsas de plástico. Posteriormente, los imputados transportaron los restos usando un carrito manual de carga de los conocidos como “diablitos”, por una distancia de aproximadamente 900 metros, hasta abandonarlos en un terreno baldío de la colonia San Pedro de los Hernández, específicamente en la Avenida Españita.

Después de labores de inteligencia, agentes de Investigación Criminal identificaron y ubicaron a los presuntos responsables, quienes contaban con órdenes de aprehensión para ser llevados ante la autoridad jurisdiccional.

Como resultado de la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, el juez decidió vincular a proceso penal a los acusados por el delito de desaparición de personas y les impuso prisión preventiva, lo que significa que permanecerán en la cárcel mientras continúa la investigación.