Camioneta impacta camión de pasajeros: 14 lesionados en carretera Irapuato

Abasolo, Guanajuato.- Trabajadores de la empresa Gillete de Procter & Gamble ubicada en Irapuato salieron de su jornada laboral esta madrugada. A bordo de un camión de transporte en dirección a sus hogares en las comunidades La Carroza y El Alacrán del municipio de Abasolo, recibieron el impacto de una camioneta en la carretera Irapuato-Cuerámaro, dejando un saldo de 14 lesionados.

Aparentemente, la mujer que conducía el vehículo particular en color blanco perdió el control, invadiendo el en el que circulaba el camión de pasajeros. De esta manera, se produjo un choque frontal. La conductora quedó prensada en su camioneta, siendo la mayor afectada, y con ella, otras 13 personas presentaron heridas.

Al recibir el reporte, las autoridades llegaron al lugar y tanto bomberos como personal de protección civil y paramédicos auxiliaron a la mujer que estaba Atrapada en su camioneta.

Presuntamente, los pasajeros del camión se reportaron en código verde, mientras que la conductora fue trasladada al hospital MAC de Irapuato para tu atención médica por una ambulancia Oximedic.