Perrito muere “atropellado por una patrulla”: reportaron ciudadanos

Irapuato, Guanajuato.- Un reporte ciudadano mencionó que una patrulla de policía atropelló a un perro al transitar a “alta velocidad” por la colonia Vasco de Quiroga, en Irapuato.

El reporte mencionó que la unidad de policía municipal transitaba por la calle Del Bosque esquina Morelos de dicha colonia, con la sirena abierta, al parecer se dirigían a atender un reporte de seguridad por la zona, pero lamentablemente un perro de raza pitbull, color blanco con antifaz café, el cual traía un lacito color rosa, de compleción robusta al parecer fue embestido por la unidad.

La indignación de los vecinos se hizo evidente puesto que señalaron que los uniformados tienen la obligación de manejar de manera precautoria a pesar de que estén atendiendo una emergencia, “que tal que ha sido un niño o una persona” dijeron los testigos del hecho.

El perro quedó en medio del arroyo vehicular, hasta que uno de los locatarios, de los negocios de la zona, se acercó al animal para ver si todavía tenía vida, sin embargo, el perrito ya había muerto y lo colocó en la orilla de la calle.

Aunque en el reporte ciudadano no se mencionó el número económico de la patrulla, los vecinos aseguraron que al parecer se trataba de un convoy conformado por dos patrullas y una motocicleta.