SCJN da la razón y reconoce bullying en caso de menor de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA Guanajuato) informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió y resolvió favorablemente el recurso de revisión presentado por este organismo estatal, en defensa de los derechos de un niño víctima de burlas, maltratos y agresiones dentro de su centro escolar.

El caso se originó cuando una madre, por su propio derecho y en representación de su hijo, promovió un juicio ordinario debido a las agresiones sufridas por el infante.

Aunque en primera instancia el juzgado determinó que la acción había prescrito, la Sala correspondiente revocó dicha decisión al considerar que la acción no estaba prescrita y que efectivamente sí se acreditaba el bullying. Sin embargo, la parte demandada promovió un amparo directo y el Tribunal Colegiado resolvió que no se acreditaba la existencia de acoso escolar.

Ante ello, PEPNNA Guanajuato interpuso un recurso de revisión, al estimar que la resolución del Tribunal Colegiado se apartaba de la normatividad internacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Suprema Corte reconoce la importancia de juzgar con perspectiva de infancia

La Presidencia de la Suprema Corte decidió admitir el recurso, subrayando la importancia de realizar un análisis bajo el principio de interés superior de la niñez, la progresividad de

los derechos humanos y la obligación de interpretar los hechos conforme a la normatividad internacional en materia de protección de las infancias.

En sesión celebrada el 3 de diciembre, el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto, estableciendo:

· Que el Tribunal Colegiado aplicó de manera incorrecta un criterio previo de la Suprema Corte sobre bullying, lo que derivó en una evaluación inadecuada de las conductas denunciadas.

· Que no es necesario que los actos de violencia tengan la misma naturaleza para acreditar la existencia de bullying.

· Que las autoridades deben analizar estos casos desde el interés superior de las infancias y adolescencias, con diligencia reforzada y enfoque de protección integral.

Guanajuato reafirma su compromiso con las infancias

La titular de PEPNNA Guanajuato, Tere Palomino Ramos, destacó que este precedente “fortalece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia y obliga a todas las instituciones a actuar con mayor sensibilidad, claridad jurídica y responsabilidad”.

Asimismo, reconoció el respaldo permanente de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha reiterado que en Guanajuato “la niñez y la adolescencia están en el centro de las políticas públicas y de las acciones para garantizar una vida libre de violencias”.

Un precedente fundamental

Este criterio de la Suprema Corte representa un avance trascendental, pues reafirma que el bullying es una forma de violencia que exige que todas las autoridades coloquen el interés superior de la niñez en el centro de su análisis y actuación. Con ello, se fortalecen los mecanismos de protección y se establece un referente nacional para el tratamiento judicial de la violencia escolar.