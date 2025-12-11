Pénjamo arranca “Mi Colonia a Color 2025” para renovar la imagen histórica de Corralejo de Hidalgo

Con una inversión conjunta de 600 mil pesos, el programa rehabilitará fachadas y espacios públicos en tres zonas clave del municipio, impulsando el turismo y fortaleciendo la identidad local

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Este jueves, en la localidad de Corralejo de Hidalgo, se puso en marcha el programa “Mi Colonia a Color 2025”, una iniciativa diseñada para embellecer zonas históricas y tradicionales del municipio mediante la rehabilitación de fachadas, viviendas y espacios públicos.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, acompañada de la presidenta del DIF Municipal, Cony Balver; Francisco Sánchez Ibarra, coordinador del programa por parte de la Secretaría del Nuevo Comienzo; y los regidores Daisy Lizbeth Villalobos Magaña y Francisco Javier Pérez Cervantes.

“Aquí es Pénjamo y aquí cuidamos nuestro origen”: mensaje de la presidenta municipal

Durante su intervención, la alcaldesa destacó el valor histórico de la comunidad:

“Amigas y amigos, muy buenos días. Hoy estamos pisando tierra histórica. Aquí nació la visión de libertad de todo un país. Y un lugar con tanta grandeza no puede permitirse lucir olvidado. Por eso hoy, junto con Gobierno del Estado, venimos a decirles: Aquí es Pénjamo y aquí cuidamos nuestro origen.”

Molina subrayó que el programa no es improvisado sino parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo local:

“Este programa, ‘Mi Colonia a Color’, no es una ocurrencia. Es una estrategia. Estamos invirtiendo 600 mil pesos peso a peso con el Estado, para embellecer tres puntos clave de nuestro turismo: Churipitzeo, Plazuelas y, por supuesto, aquí en Corralejo. Solo aquí en su comunidad, vamos a pintar 61 fachadas. Fíjense en los colores: son tonos terracota y ocres, colores de ‘Pueblo Mágico’, porque eso es lo que merece parecer Corralejo.”

La presidenta municipal también vinculó el embellecimiento de Corralejo con las celebraciones próximas:

“Como saben, Pénjamo está por cumplir 125 años de ser Ciudad. Ya arreglamos la sala de la casa (el Jardín Principal), y ahora estamos pintando la fachada histórica. Queremos que cuando el turista venga a la Tequilera allá en la Estación, o visite el monumento, vea un Corralejo de Hidalgo vivo, colorido y orgulloso. Que la derrama económica se quede aquí.”

Finalmente, hizo un llamado a los habitantes a sumarse al cuidado de su entorno:

“A las casi 300 personas beneficiadas de la comunidad: ayúdennos a cuidar su fachada. Nosotros, junto con gobierno del Estado, ponemos la pintura; ustedes ponen el orgullo. ¡Vamos a darle color a la Cuna de Hidalgo!”

Inversión y alcances del programa

El programa “Mi Colonia a Color 2025” contempla una inversión total de $600,000 pesos, aportados de manera conjunta entre el Estado y el Municipio, para intervenir 9,216.59 metros cuadrados, mejorar 177 viviendas, revitalizar un espacio público y beneficiar directamente a 1,277 personas, distribuidas entre las comunidades de Corralejo de Hidalgo, Churipitzeo y San Juan el Alto Plazuelas. En el caso específico de Corralejo, se aplicarán $218,426.78 para la atención de 61 fachadas, equivalentes a 3,355.25 metros cuadrados, en beneficio de 286 habitantes.

Una imagen renovada con colores tradicionales

La paleta de colores seleccionada para el programa integra tonos terracota, ocres y gamas utilizadas en centros históricos y Pueblos Mágicos, reforzando la identidad cultural de las comunidades intervenidas.

