Huanímaro inicia rehabilitación del Jardín Principal de Joroches con inversión municipal

Huanímaro, Guanajuato.- Con inversión completamente municipal, el día de hoy autoridades municipales encabezadas por la Lic. Laura Villalpando Arroyo, visitan la comunidad de Joroches para dar el banderazo de arranque de los trabajos de Rehabilitación del Jardín Principal.

Actualmente, el Jardín de esta localidad es una de las áreas que más afluencia de personas tiene durante las tardes y fines de semana, principalmente por los adolescentes y jóvenes. Además, que es utilizada para sus festividades patronales donde se presentan las bandas musicales originarias de la misma comunidad.

Jaime Ortega habitante de la comunidad quien en representación de los habitantes agradeció por la construcción de la obra ya que por más muchos años habían solicitado su remodelación.

Oasis Omar Moscot Zavala director de Obra Pública Municipal dijo que para la rehabilitación se ejercieron recursos municipales del ramo 33 por 2 millones 296 mil 224.80 pesos, logrando con ello 797.62 m2 de firme de concreto, 200 ml de guarnición, 6 postes y 6 luminarias, 10 bancas, 8 contenedores de basura y 699 m2 de pasto en rollo.

“Esta fue una de las principales demandas que los habitantes de Joroches nos pedían cuando vinimos a pedir su confianza para representarlos en el ayuntamiento”. Hoy venimos con mucha alegría y con la cara en alto para decirles que ya es una realidad y que hoy estamos aquí para dar el arranque oficial a los trabajos de rehabilitación en su Jardín. Comentó la alcaldesa Laura Villapando Arroyo en su mensaje.

Estas acciones son para la administración municipal una prioridad, ya que desde sus inicios la alcaldesa se comprometió con los huanimarenses para rehabilitar y crear espacios de convivencia dignos y seguros.

Al evento de arranque de los trabajos de rehabilitación del jardín de la localidad de Joroches asistieron también Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, los regidores José Isaías González, Karina Ruiz y Virginia González. Además de directores y coordinadores de las distintas dependencias de la administración municipal