DIF Guanajuato alerta riesgos por el uso de celular a una edad temprana

Guanajuato, Gto.- En un contexto donde niñas, niños y adolescentes acceden cada vez a edades más tempranas a dispositivos digitales, el Sistema DIF del Estado de Guanajuato impulsó un espacio clave de reflexión y formación para las familias, a través de la conferencia “Educación digital, hacia un uso seguro, responsable, ético, crítico y creativo de dispositivos digitales”.

Con una visión centrada en la prevención y el fortalecimiento del entorno familiar, el encuentro puso sobre la mesa uno de los mayores desafíos actuales, como es el acompañar a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología, transformando los dispositivos digitales de posibles factores de riesgo en herramientas para su desarrollo integral.

El presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza mencionó la importancia de ir más allá de la prohibición en la educación tecnológica, apostando por una formación consciente y responsable desde el hogar: “La educación digital no se trata de prohibir, sino de acompañar, orientar y formar. Las niñas y niños necesitan de adultos presentes para el uso del celular, que les ayuden a construir un uso saludable y consciente de la tecnología”, expresó.

Durante el evento, el especialista Lucas Raspall, informó que desde temprana edad se tiene contacto con dispositivos digitales. De acuerdo con datos compartidos en la conferencia, el 65% de las niñas y niños obtiene su primer teléfono propio a los 9 años e incluso, desde los 8 años ya tienen acceso a estos dispositivos.

En su mensaje, también enfatizó que, si bien los dispositivos digitales forman parte de la ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes, su uso sin supervisión puede representar riesgos para su integridad física, psíquica y sexual. Por ello, es fundamental dotar a las familias de herramientas teóricas y prácticas que les permitan ejercer adecuadamente su función de protección y formación.

La conferencia estuvo dirigida a madres, padres, personas cuidadoras, así como a personal del Sistema DIF del Estado de Guanajuato, Sistemas Municipales DIF, centros de atención infantil, centros de asistencia social, voluntariado y miembros del Consejo Consultivo.

En este espacio, se compartieron estrategias prácticas como la importancia de establecer acuerdos familiares de uso de dispositivos —a manera de decálogo—, definir límites claros como evitar el uso del teléfono durante las comidas o en horarios nocturnos, así como fomentar la corresponsabilidad en niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias de su uso digital.

Asimismo, se promovió el uso de herramientas de control parental y la construcción de acuerdos dinámicos que se adapten a las distintas etapas de desarrollo: primera infancia (0 a 2 años), segunda infancia (3 a 6 años) y adolescencia.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Del Estado, José Alfonso Borja Pimentel, destacó la relevancia de generar espacios de formación para las familias del estado: “En el DIF Estatal trabajamos para brindar herramientas que fortalezcan a las familias. Hoy más que nunca, es necesario que madres y padres cuenten con conocimientos y estrategias para guiar a sus hijas e hijos en el entorno digital, convirtiendo la tecnología en una aliada para su desarrollo y no en un factor de riesgo”, afirmó.

El evento contó con la participación del ponente internacional, Lucas Raspall, quien es médico psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en diversas corrientes terapéuticas, con amplia trayectoria académica y autor de múltiples libros enfocados en la infancia y educación. Su experiencia como docente y conferencista en diversos países de Latinoamérica enriqueció el diálogo y la reflexión en torno a la crianza en la era digital.

El encuentro también contó con la participación de la especialista Luz Aguilar, psicoterapeuta infanto-juvenil con amplia trayectoria en el acompañamiento a familias, quien está certificada como educadora del programa Círculo de Seguridad para Padres por Circle of Security International.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente a través del Sistema DIF del Estado de Guanajuato, continúa trabajando por el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, impulsando una cultura de corresponsabilidad familiar y promoviendo entornos seguros que favorezcan su desarrollo pleno en el mundo digital.