Pasajera se quita el cubrebocas en el avión… surge #LadyCovid

Una mujer en supuesto estado de ebriedad armó un escándalo, y retrasó un vuelo de Viva Aerobús que se preparaba para despegar en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo; usuarios la bautizan como #LadyCovid.

En redes sociales circulan varios videos de una mujer que se quita el cubrebocas en medio del avión y comienza a insultar a los pasajeros que la increpan.

La mujer, que llevaba un vestido verde y un sombrero de playa, se levantó en medio del pasillo del avión y comenzó a gritarle a los pasajeros que a ninguno de ellos le importaba la pandemia, luego de que varias personas le solicitaron que se sentará.

“Les voy a decir una cosa. Todos están aquí porque les vale verga el covid. Nos vale verga el covid y todo. Amor, vienen aquí a romperse con Dios, mientras todos dicen: ‘Ay Dios mío, no no no no hago nada malo’. A todos les está valiendo verga el covid. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me juzgan a mí de culera? ¿Por qué?”, dice.