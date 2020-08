“Los extraterrestres construyeron las pirámides” de Egipto: Elon Musk

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, escribió el pasado viernes en su cuenta de Twitter que “los extraterrestres construyeron las pirámides” de Egipto.

La publicación rápidamente se convirtió viral y fue retuiteada más de 86 mil veces y, además, provocó críticas de los expertos.

Rania Al-Mashat, la Ministra de Cooperación Internacional de Egipto, respondió al multimillonario que admira su trabajo, pero le instó a “estudiar los textos sobre cómo se construyeron” las criptas reales para los faraones y a “ver las tumbas de los constructores”.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020