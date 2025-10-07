Cae placa de acero sobre trabajador de 55 años en comunidad Carbonera

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre de 55 años de edad resultó con lesiones diversas al caerle una placa de acero. El hecho ocurrió a las 9:30 horas de este martes en la comunidad de Carbonera, ubicada al suroriente del municipio.

El Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMUB) reportó que su unidad 01 se trasladó a la comunidad para atender un reporte de que una placa de acero había caído sobre una persona.

Al llegar al lugar ya estaba presente la ambulancia de Protección Civil Municipal y los paramédicos evaluaban al lesionado.

El personal de Bomberos SIMUB realizó una revisión de seguridad en la zona y brindó apoyo en el “empaquetamiento” del paciente para ser traslado a su centro médico. Aunque al parecer sus lesiones no eran de gravedad, sentía dolor y el protocolo marca que se le someta a una revisión integral para prevenir consecuencias más graves.

Otros incidentes atendidos por el cuerpo de Bomberos: Explosión en empresa

La noche del lunes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el SIMUB, conjuntamente con Protección Civil Municipal atendieron un reporte de incendio por explosión en una empresa ubicada sobre la carretera libre Guanajuato – Silao.

El incidente se registró durante una prueba técnica con un capacitor (componente que almacena energía). Gracias a la rápida activación de los protocolos internos de seguridad, las brigadas de Protección Civil de la empresa evacuaron a todo el personal y controlaron el conato de incendio.

El equipo de Protección Civil realizó la inspección del área afectada, confirmando que no existían riesgos adicionales y que el sitio permanecía seguro.

No se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se brindaron recomendaciones preventivas y se exhortó a mantener actualizados los protocolos de seguridad.