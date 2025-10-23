Impuestos a la nómina se destinarán a proyectos sociales y de seguridad

Guanajuato, Guanajuato.- La sesión del pleno de este jueves fue de aprobaciones por unanimidad en temas como la transparencia, el desarrollo social y humano.

Reformas para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el uso de los recursos públicos.

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública, al establecer un nuevo modelo normativo que incremente la claridad en el uso de los recursos recaudados y fomente la participación ciudadana en su supervisión.

Las modificaciones contemplan que los ingresos que se obtengan por la recaudación del impuesto sobre nóminas se destinará el equivalente al 0.2 por ciento para la creación y funcionamiento de un proyecto de inversión con fines de desarrollo social y humano; junto a que los ingresos que se obtengan por dicha recaudación se destine un equivalente al 0.1 por ciento para la realización de proyectos de inversión relacionados con el fortalecimiento de la seguridad pública.

El panista Víctor Manuel Zanella Huerta expresó que a raíz del conflicto que surgió con el FIDESSEG se buscó construir un nuevo esquema que permitiera servir de mejor manera a la ciudadanía con el modelo denominado “Tocando Corazones” con un impacto regional sin intermediarios, más transparente y con mejor rendición de cuentas, lo que permitirá supervisar que cada peso del dinero público llegue a mejorar la calidad de vida en Guanajuato.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco precisó que el dictamen en comento busca asegurar que el 0.2% de lo que obtenga del impuesto de nóminas sea destinado a un proyecto de inversión con fines de desarrollo social y humano; y el 0.1% con el fortalecimiento de seguridad pública, que ya había sido propuesto por su bancada y en su momento se negó.

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor y el panista Juan Carlos Romero Hicks también destacaron las virtudes de la reforma, que fue aprobada por unanimidad de votos.

Reformas a la Ley de Desarrollo Social y Humano

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con estas modificaciones con las que se establece como competencia de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado el incluir anualmente en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato la totalidad de los recursos del impuesto sobre nóminas para la ejecución de proyectos y acciones para el bienestar, el desarrollo social y humano y prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de las organizaciones de la sociedad civil que tengan al menos alguna de las siguientes finalidades:

La realización de obras, infraestructura y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y humano, así como de prevención social de la violencia y la delincuencia; contribuir a fortalecer las capacidades de las personas guanajuatenses y resolver sus carencias y problemas sociales; coadyuvar en la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos, el bienestar integral y la inclusión social de las personas y grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo, ya sea por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, o por encontrarse en condiciones de abandono, desprotección física, mental jurídica o social; apoyar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes; evaluar, medir y monitorear las acciones de gobierno en materia de prevención social del delito, entre otras. Habló a favor del dictamen la panista Ana María Esquivel Arrona.

Avalan reformas en materia de programas de gobierno, funciones de personas subdelegadas y donación de semovientes.

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con la finalidad de extender el plazo a seis meses para la presentación de los programas de gobierno municipales; para incorporar la función de subdelegada o subdelegado municipal; y en materia de revocación y caducidad de las concesiones de servicios públicos.

También plantean que los ayuntamientos sólo podrán donar los semovientes previo dictamen expedido por el médico veterinario autorizado en el que se señale que no es apto para brindar un servicio público.

El morenista Ernesto Millán Soberanes y la priista Rocío Cervantes Barba, así como la panista María Isabel Ortiz Mantilla manifestaron sus posturas a favor de la propuesta, que también fue aprobada por unanimidad.

Exhortan a fortalecer reinserción y acompañamiento de personas migrantes

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a las personas titulares de la Secretaria de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos de la entidad a efecto de fortalecer la coordinación para la atención de la población migrante guanajuatense, mediante capacitación del personal en derechos humanos y perspectiva de género, creación de apoyos para la reinserción y acompañamiento de personas migrantes y sus familias, y políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de voz el emecista Rodrigo González Zaragoza, la panista Yesenia Rojas Cervantes y el morenista Ernesto Millán Soberanes. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.

Asuntos generales

La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo y su compañero Antonio Chaurand respondieron al diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez Barba sus opiniones sobre el programa Salud Casa por casa, el cual calificó de electorero. Señalaron que lo ejercen licenciados en medicina o en enfermería y que han hecho más de 300 mil visitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La morenista María Eugenia García Oliveros recordó el origen del proyecto para la construcción del acueducto Solís-León, su capacidad y el objetivo de este, el cual abastecerá de agua, dijo, a 1.8 millones de habitantes de León y 3.5 millones en los municipios beneficiados. Externó que las personas diputadas de MORENA están a favor de la propuesta porque es parte del proyecto hídrico a nivel nacional, y agregó que hubo desinformación del tema por lo que puntualizó diversos aspectos.

Chaurand Sorzano recordó que octubre era el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que en el país se cuenta con 656 mastógrafos, que el siguiente año se adquirirán 1000 en el país, 1000 aparatos de ultrasonido, se crearán 20 Centros de Diagnóstico y 32 Unidades de Especialidad Oncológica.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor habló sobre un dictamen que emitió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre una solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal de Irapuato que se pretendía rechazar y, afortunadamente, no se aprobó en la citada instancia legislativa. Recordó que hubo denuncias de usos de recursos públicos por parte incluso de legisladores panistas y que ese municipio se tenía que rescatar de la corrupción.

La panista Noemí Márquez Márquez hizo un reconocimiento a las médicas y médicos por su vocación, entrega y dedicación, en este día que se celebra el Día del Médico, y agradeció que hayan elegido cuidar la vida y su esfuerzo.

La morenista María Eugenia García Oliveros recordó que en la Constitución Política local se tiene consagrado el Derecho a la Movilidad, pero se ha olvidado al peatón.