Paro nacional de transportistas: alerta vial en Guanajuato

La CANACAR convocó a una movilización este lunes 26 de octubre; en el estado se espera la acumulación de tráfico en vías federales alrededor de las 8 y media de la mañana

Redacción Notus24 octubre, 2026

Guanajuato.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) convocó a un paro nacional este lunes 26 de octubre alrededor de las 8 de la mañana. En el estado se prevé una movilización sobre todo en las carreteras federales que posiblemente afecte el tráfico.

La gobernadora Libia Dennise puntualizó que en Guanajuato se llevará a cabo una caravana de protesta por parte de los transportistas. La Secretaría de Seguridad y Paz informó:

“Este lunes 26 de octubre se prevé circulación de transportistas a baja velocidad en tramos de León, Silao, Irapuato y Salamanca desde las 8:30 am. Se anuncia que no cerrarán vialidades, pero se prevé carga vehicular.

León–Silao, carretera federal libre 45: Puerta del Milenio, bulevar Delta y zona de Puerto Interior o aeropuerto.

Silao–Irapuato: desde Walmart Silao hacia Puerto Interior, con retorno hacia el entronque Aldama.

Irapuato–Salamanca: del entronque Aldama hacia la glorieta de Valle de Santiago–Salamanca.

Eje Metropolitano León–Silao y entronque con Silao.

Anticipa tus traslados, maneja con cuidado e infórmate a través de medios oficiales”.

Cabe destacar que esta protesta se da en un contexto de inseguridad, deterioro de las condiciones laborales y aparente abandono de las autoridades. Organizaciones como HAMOTAC y FEMATRAC manifestaron su apoyo y unión al movimiento, mientras que ANTAC, que en un primer momento se sumó a la causa, comunicó que se deslindaba debido a una una presunta falta de seriedad al respecto.

Redacción Notus24 octubre, 2026

Redacción Notus

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