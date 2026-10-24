Cancelan megabloqueos campesinos previstos para el 27 de octubre

Guanajuato.- Los megabloqueos campesinos previstos para el próximo martes 27 de octubre fueron cancelados luego de los acuerdos alcanzados durante las reuniones del pasado 22 de octubre, de acuerdo con información difundida sobre la movilización.

La suspensión representa un cambio en el panorama para transportistas, automovilistas y sectores productivos que podrían haberse visto afectados por los cierres carreteros anunciados.

Las movilizaciones estaban contempladas como parte de las acciones de productores del campo para exigir atención a sus demandas. Sin embargo, tras el diálogo y los acuerdos alcanzados, se determinó suspender la protesta programada.

En Guanajuato, donde las carreteras son importantes para el traslado de mercancías y productos agrícolas, la cancelación evitaría las afectaciones viales que se habían previsto para esa fecha.

Hasta el momento, no se han detallado en la información proporcionada los términos específicos de los acuerdos ni los compromisos establecidos con las autoridades.