Panteón Santa Paula: más de mil personas recorren las tumbas

Guanajuato, Guanajuato.- Miles de visitantes participaron en los recorridos nocturnos por el Panteón de Santa Paula y el Museo Internacional de las Momias, que se realizaron como parte del 7º Festival del Día de los Muertos.

En total, 1,428 personas tuvieron esta experiencia única que permite adentrarse en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, descendiendo por la antigua escalera de caracol, la entrada original del museo, para descubrir los misterios y tradiciones que rodean a las momias más famosas del mundo.

Los recorridos, gratuitos y abiertos al público, han despertado un gran interés entre turistas y guanajuatenses que buscan conocer el origen del fenómeno de la momificación natural que distingue a la capital. Entre las sombras del panteón y el ambiente solemne del museo, las y los asistentes viven una experiencia cultural que combina historia, arte y memoria.

Este tipo de recorridos son etiquetados como turismo negro, pero para la presidencia municipal son una forma de honrar la historia y las tradiciones y muestran la riqueza cultural de Guanajuato capital.

El Panteón de Santa Paula y el Museo de las Momias de Guanajuato continúan siendo un punto de referencia para un gran número de visitantes que acuden a la ciudad a participar en esta forma muy peculiar de turismo.