Japón responde a solicitud de apoyo a México por inundaciones

El gobierno japonés apoyará a los estados afectados por las inundaciones enviando ayuda de emergencia, incluidos artículos de higiene, informó el embajador Honsei Kozo

Redacción Notus20 octubre, 2025

México.- Japón respondió a la solicitud realizada por el gobierno mexicano por los recientes daños causados por las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Ayuda de emergencia, incluidos artículos de higiene serán enviados al país, lo dio a conocer el embajador japonés Honsei Kozo.

“Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad”, señaló el embajador respecto al desastre natural que ha causado 76 muertes confirmadas y 27 personas desaparecidas, según cifras federales.

A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el gobierno japonés planea proporcionar la atención necesaria para atender la contingencia en los 5 estados. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón había externado sus condolencias por las vidas perdidas, así como su deseo por la recuperación de los afectados y la reconstrucción de las ciudades.

Redacción Notus20 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información