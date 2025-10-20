Japón responde a solicitud de apoyo a México por inundaciones

México.- Japón respondió a la solicitud realizada por el gobierno mexicano por los recientes daños causados por las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Ayuda de emergencia, incluidos artículos de higiene serán enviados al país, lo dio a conocer el embajador japonés Honsei Kozo.

“Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad”, señaló el embajador respecto al desastre natural que ha causado 76 muertes confirmadas y 27 personas desaparecidas, según cifras federales.

A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el gobierno japonés planea proporcionar la atención necesaria para atender la contingencia en los 5 estados. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón había externado sus condolencias por las vidas perdidas, así como su deseo por la recuperación de los afectados y la reconstrucción de las ciudades.